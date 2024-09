Réouverture partielle du parc Wolvendael pour le Uckel’Air Festival

Le parc était fermé depuis près de deux mois, après une violente tempête.

Le Uckel’Air Festival aura lieu ce samedi 7 septembre au Théâtre de Verdure, dans le parc Wolvendael. “Ce festival, organisé dans un esprit d’ouverture, se déroule sur une seule journée et a pour objectif de connecter les jeunes bruxellois de tout Bruxelles à Uccle“, indique la commune dans un communiqué.

Dès 13h, 48 danseurs inscrits s’affronteront dans trois catégories : popping, all styles (breaking inclus), et hip-hop. Chaque participant pourra exprimer son talent à travers des battles de danses urbaines. Le jury d’experts composé de Samuel Chan, Tawatha et Roulietta désignera les gagnants de chaque catégorie, qui repartiront avec un prix de 250 €. Dès 18h, place à la « Party » avec DJ ZULU WAIL et aux concerts live avec MOJI X SBOY, ZONMAI, KRISY, 3NOIR ET ANJEES G.G, artistes hip-hop confirmés de la scène belge. En plus des battles de danse et des concerts live, les jeunes auront également l’occasion de participer à des activités urbaines : suivre un atelier de customisation de skateboard et de t-shirt, vivre une expérience artistique avec un tatouage temporaire ou encore sublimer leur style avec des tresses africaines.

Des travaux de sécurisation du parc ont eu lieu ces deux derniers mois, à la suite de la tempête qui avaient eu lieu début juillet. Un bébé avait perdu la vie lors de la chute d’une branche et le parc avait été fortement endommagé. Le parc rouvre donc partiellement ce week-end.

Rédaction