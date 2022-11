Vincent Vanhalewyn sur l’affaire Michel De Herde : “Un consensus au Collège communal aura lieu mardi pour lui retirer ses compétences”

Invité dans +d’Actu, Vincent Vanhalewyn (Ecolo), 1er échevin de Schaerbeek, réagit face à l’inculpation de son collègue Michel De Herde pour atteinte à l’intégrité sexuelle de majeures.

Après l’inculpation, ce mercredi, de Michel De Herde (DéFI), échevin du Budget et de l’Enseignement francophone à Schaerbeek, pour atteinte à l’intégrité sexuelle de majeur et atteinte à l’intégrité sexuelle de majeures par une personne ayant autorité, son collègue, Vincent Vanhalewyn, révèle qu’un consensus au Collège communal aura lieu mardi pour lui retirer ses compétences.

“Il n’y a aucun dispositif légal qui puisse obliger quelqu’un à ne plus participer au Collège ou au conseil communal, car il a été élu. On peut lui retirer ses compétences et donc ne plus travailler avec les services qu’étaient à sa charge, il y a un accord politique entrer Écolo et la liste du bourgmestre qui répartit les compétences, c’est à la liste du bourgmestre de proposer au collège une nouvelle répartition en son sein.”

La première inculpation est probablement liée à la plainte déposée par l’échevine Sihame Haddioui qui reprochait à Michel De Herde d’avoir mis sa main sur sa cuisse et tenu des propos graveleux en plein conseil communal.

“J’ai eu une discussion avec Sihame Haddioui” nous apprend le 1er échevin. “Je lui ai fait part de mon souhait de la voir revenir travailler avec nous au sein du Collège. Il lui appartient de prendre cette décision. Les conditions sont réunies pour qu’elle puisse revenir. Toute cette décision a donné de l’incertitude, car il y a eu des faits énoncés par voie de presse qui n’étaient ni confirmés ni infirmés par le Parquet. La séquence d’hier mérite de ramener un peu de sérénité parce que cela ramène de la clarté.”

L’avocate de Michel De Herde a annoncé ce jeudi que son client avait été remis en liberté et que deux interdictions professionnelles lui avaient été imposées après son inculpation annoncée ce mercredi. À savoir, “s’abstenir, dans le cadre de son mandat, de se trouver seul en présence de personnes de sexe féminin” et de “s’abstenir d’intervenir dans les procédures de recrutement ou de promotion”.

Une affaire qui renvoie à se poser des questions sur le temps des faits. “L’inculpation pourrait faire penser qu’il y a des faits qui concernent monsieur De Herde dans l’exercice de ses fonctions, ce qui rend d’autant plus justifié la nécessité de lui retirer ses compétences.”

“Dans toute cette histoire, on a bien vu la difficulté des femmes de pouvoir de s’exprimer dans un cadre sécurisé. Nous avons travaillé avec les responsables des risques psychosociaux pour pouvoir améliorer ce cadre. Le fait que monsieur De Herde soit inculpé, j’espère, pourra aussi apporter de la sérénité auprès de l’ensemble des femmes qui ont contacté le Parquet. J’ai personnellement été amené à témoigner. Si cette chape de plomb vole en éclats, ce n’est que tant mieux. Il faut sans doute passer par des épisodes douloureux pour qu’il n’y ait plus cette chape de plomb, pour que la parole de la femme soit sécurisée et entendue et que justice puisse être faite.”

