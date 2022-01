Schaerbeek : une maison Art-Déco classée avant sa vente

La maison se dresse aux abords d’une longue et large artère arborée, au 20 de l’avenue Paul Deschanel, à proximité du parc Josaphat.

A la mi-janvier 2022, le bien a été vendu à un nouveau propriétaire. Cette transaction a attiré l’attention des autorités durant l’année 2020. Après analyse, il est apparu que la maison, déjà inscrite à l’inventaire du patrimoine architectural, était en parfait état de conservation et un témoin remarquable et particulièrement représentatif du style Art Déco à Bruxelles.

« Notre mission de protection du patrimoine bruxellois implique une surveillance particulière des immeubles remarquables. Cette maison intégralement préservée, ce qui est exceptionnel, en fait le témoin unique de l’habitat ou du mode de ville bourgeois à Bruxelles durant l’Entre-Deux-Guerres”, a déclaré Pascal Smet, secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Pour la préserver au mieux, il a été décidé de la classer intégralement.

“L’ancien et le nouveau propriétaire ont été tenus au courant de la procédure et la soutiennent », a ajouté le secrétaire d’État.

Une composition originale et un soin aux détails décoratifs

La façade de l’immeuble se distingue par sa composition originale, mais aussi par le soin accordé aux détails décoratifs. La grille de la porte d’entrée présente, par exemple, un grand raffinement.

Le bien est également remarquable sur le plan de sa typologie. “L’intérieur, cossu et raffiné, se caractérise par la qualité et la finesse de la mise en œuvre des matériaux, soit dans le plus pur esprit du style Art Déco (le hall d’entrée, la cage d’escalier sont à ce tire particulièrement remarquables), soit dans un style plus traditionnel (les pièces de réception au bel étage), créant pour chacun de ces espaces un confort et une ambiance particulière”.

Son commanditaire était un dénommé Homem de Macebo. La maison refléterait “clairement ses ambitions sociales” avec une attention toute particulière réservées aux espaces de circulation et de réception.