Schaerbeek : les arts de la rue à l’honneur au festival Babelbeek

La Compagnie des Nouveaux Disparues transforme le Square Apollo pour la deuxième édition de Babelbeek, un festival des arts de la rue.

Théâtre, cirque, conte, musique et autres spectacles artistiques, le square Apollo propose de multiples activités liées à l’art de la rue. Sur réservation, il était possible d’assister à la pièce “Mon fils ce démon“. Le spectacle met en scène une mère et un père dont le fils est décédé après s’être donné la mort dans un attentat suicide. L’objectif de la pièce, mettre en avant les questions et traumatismes de ces parents dont les enfants sont considérés comme des monstres, des démons par la société.

À l’initiative de cette deuxième édition, l’ASBL des Nouveaux Disparus, une compagnie de théâtre itinérante. Leur objectif : le concept de “la culture pour tou.te.s“. Plus précisément, l’ASBL se focalise sur les quartiers défavorisés de la région bruxelloise et propose une offre culturelle à un public en situation de précarité sociale, économique et culturelle.

■ Un reportage de Romain Vandenheuvel, Arnaud Dedier et Stéphanie Mira