Schaerbeek : le tunnel piéton sous la gare devrait ouvrir cet automne

Normalement prévue pour l’été 2022, l’ouverture est reportée à cet automne, rapporte Bruzz.

Depuis l’été dernier, la SNCB mène des travaux dans le tunnel sous les voies de la gare de Schaerbeek. L’objectif est d’ouvrir ce tunnel, jusqu’ici bloqué vers l’avenue de Vilvorde, pour permettre aux piétons de traverser la gare et d’accéder plus facilement au centre commercial Docks et au pont Van Praet. Ainsi, il n’y aura plus que 400 mètres à parcourir entre la gare et le centre commercial contre 1,1 km avant ce chantier.

La SNCB avait prévu la fin des travaux et une inauguration pour cet été, mais elle indique aujourd’hui à nos confrères de Bruzz que le chantier a connu quelques retards. “Des travaux de cette ampleur sont toujours un casse-tête. Le trafic ferroviaire a notamment été interrompu durant un week-end, en mars, pour installer la nouvelle partie du tunnel. Cette interruption de service est survenue plus tard que prévu, ce qui reporte de quelques mois la mise en service du tunnel“, explique Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB.

L’ouverture du tunnel est désormais prévue pour novembre 2022.

Gr.I. – Photo : capture BX1