Schaerbeek : la commune souhaite équilibrer ses finances d’ici 2026

Hier soir, les autorités communales schaerbeekoises ont présenté un plan pluriannuel avec un objectif : retrouver un équilibre dans les finances d’ici 2026. Actuellement, la commune affiche un déficit de 8,5 millions d’euros.

Sur les 19 communes bruxelloises, 13 ont débuté 2024 sans budget complet et sous douzièmes provisoires. Certaines communes sont également sous la tutelle financière de la Région, qui doit elle-même naviguer dans des eaux budgétaires difficiles.

Schaerbeek affiche quant à elle un déficit, pour 2024, “légèrement supérieur” à 8,5 millions d’euros. Le collège des bourgmestres et des échevins admet d’ailleurs qu’il ne s’agit pas seulement d’une réalité pour le budget de l’administration communale, “mais aussi de nos partenaires tels que la police, le CPAS et les crèches“. Cette situation est principalement liée à l’augmentation de l’inflation et du coût de l’énergie, ainsi qu’à l’augmentation de la pauvreté dans la commune.

Conscient du problème, le collège a esquissé un plan pour rééquilibrer le budget d’ici 2026. Il prévoit notamment de réduire les dépenses de personnel en ne remplaçant pas les départs et en suspendant les recrutements futurs. Il réduit également les frais de fonctionnement de la commune et le nombre de primes accordées au personnel. “Ce retour à l’équilibre exclut toute augmentation d’impôts pour les habitants de Schaerbeek“, a assuré la bourgmestre en regrettant que les “grandes communes populaires” comme Schaerbeek “reçoivent un soutien financier particulièrement faible de la part des gouvernements fédéral et régional“.

Le plan n’a toutefois pas été voté, un report ayant été demandé par le conseil communal, indique jeudi le cabinet de la bourgmestre, Cécile Jodogne (DéFI).

Belga.