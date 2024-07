Décès d’une cycliste à Schaerbeek : les riverains de Colonel Bourg exigent la sécurisation du quartier

L’accident a eu lieu ce jeudi matin vers 7h20. La cycliste, née en 1968, est décédée sur place.

Ce jeudi matin, une cycliste a perdu la vie à Schaerbeek, percutée par un camion sur la rue Colonel Bourg. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame mais quelques heures après le drame, les riverains du comité de quartier Colonel Bourg alertent sur la dangerosité des axes qui bordent l’endroit de l’accident. “Nous constatons que les pseudo pistes cyclables dans notre rue à Schaerbeek et Evere, ne sont que des simples lignes dessinées sur le sol, et pas une piste sécurisée avec des plots de séparation entre les véhicules (voitures, camions, …) et les vélos et trottinettes. Ceci permet tout écart mortel des véhicules contre les usagers de mobilité douce“, expliquent-ils dans un communiqué adressé à différents médias.

Ils font aujourd’hui appel aux autorités locales : “Nous demandons à la commune de réaliser avec les acteurs compétents au niveau communal et régional, les travaux en urgence rue Colonel Bourg et rue Evenepoel pour sécuriser la piste cyclable“. Ils demandent à ce que les travaux soient réalisés avant les élections d’octobre prochain. Ils plaident aussi pour une meilleure régulation du mouvement des engins de chantier, “qui saturent nos quartiers et qui vont durer dans le temps au détriment de nos citoyens“.

Le quartier est en chantier depuis de longues années. De nombreux logements ont été construits et un vaste projet de réaménagement du site est prévu à long terme.

T.D.