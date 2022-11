Saint-Josse : un tunnel piétonnier près de la gare du Nord désormais condamné

L’un des tunnels piétonniers situés entre la rue de Brabant et la rue du Progrès était déjà fermé depuis plusieurs mois.

La commune de Saint-Josse-ten-Noode a annoncé la condamnation définitive de l’un des tunnels piétonniers situés entre la rue de Brabant et la rue du Progrès, non loin de la gare du Nord. Ce tunnel était déjà fermé au public depuis plusieurs mois, et sert désormais de dépôt aux services communaux.

“C’est un lieu où se déroulaient beaucoup d’agressions et de harcèlement“, explique le bourgmestre Emir Kir (indépendant) à la DH. Les piétons peuvent désormais toutefois utiliser un autre tunnel piétonnier situé de l’autre côté de la voirie. Le bourgmestre précise toutefois être attentif à ce que les problèmes de sécurité signalés dans le premier tunnel ne se déplacent pas dans le second.

De son côté, la zone de police de Bruxelles Nord (Saint-Josse, Schaerbeek et Evere) indique à Bruzz comprendre cette décision et demande, comme c’est le cas depuis plusieurs mois, des moyens supplémentaires de la part du gouvernement fédéral afin d’assurer la sécurité à l’intérieur et autour de la gare du Nord.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View