Saint-Gilles : un projet choisi pour une place Van Meenen piétonne et plus verte

La commune de Saint-Gilles avait déjà confirmé en septembre dernier son intention de supprimer les places de parking installées devant l’hôtel de ville.

En septembre 2021, un appel à candidatures avait été lancé sur le site du Bouwmeester, le maître-architecte bruxellois, pour un réaménagement complet de la place Van Meenen à Saint-Gilles. La commune avait confirmé dans les lignes directrices qu’elle souhaitait pour ce projet, la mise en place d’une zone piétonne, la création d’espaces verts et de loisirs, un accent particulier sur l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Et surtout la suppression des places de stationnement installées devant l’hôtel de ville saint-gillois.

“L’objectif est de requalifier et de réaménager la place et la cour d’honneur afin de leur rendre toutes les qualités d’un espace public, avec une attention particulière portée aux personnes à mobilité réduite et à la mixité des genres”, précise ainsi le dossier du Bouwmeester.

Quatre candidatures avaient été déposées et c’est finalement le bureau d’architectes MULTIPLE, originaire d’Etterbeek, qui a été sélectionné. “Le jury a particulièrement apprécié l’ambition des auteurs d’agrandir l’espace de la place et de repositionner l’hôtel de ville en son sein, au cœur de l’espace public. Un sol continu de façade à façade, ainsi que le traitement arrière de l’édifice, rue de Savoie, qui est reconsidéré comme une entrée du bâtiment, participent à cette ouverture”, indique ainsi le jury qui a sélectionné ce projet.

Plus de parking, le marché maintenu

“La végétalisation envisagée s’inscrit dans la continuité verte entre les parcs environnants et temporise la gestion de l’eau de pluie”, ajoute le jury, confirmant l’ambition de rendre la place plus verte. “Le projet répond aussi aux attentes en termes d’habitabilité, avec un ensemble appropriable par les usagers. Le stationnement sur la place est supprimé dès la première phase. L’implantation de bancs autour et sous la couronne des arbres, de même que le déplacement de la Déesse du Bocq et son intégration dans un plan d’eau, offrent des zones récréatives ou de rencontre. La forte végétalisation au niveau du passage du tram crée une distance avec le trafic. Et tout est mis en œuvre pour garantir le maintien du marché, cœur identitaire du quartier”, conclut le rapport du Bouwmeester.

Le projet devra désormais être présenté aux riverains saint-gillois, avant un dépôt de permis. La commune espère pouvoir commencer les travaux de réaménagement dans le courant de l’année 2023.

Gr.I. – Photos : Bureau MULTIPLE/Bouwmeester