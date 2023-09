Affrontements mercredi soir sur le Parvis de Saint-Gilles en marge de RWDM-Union

Selon nos confrères de la DH, trois blessés sont a déplorer.

De violents affrontements ont eu lieu mercredi soir sur le parvis de Saint-Gilles entre des supporters de l’Union Saint-Gilloise et du RWDM. Vers 22h15, une cinquantaine de personnes ont commencé à s’envoyer des chaises et des tables issues de terrasses d’établissements et des coups ont été portés. Des vidéos de l’incident ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Cela s’inscrit vraisemblablement dans le cadre du derby bruxellois qui aura lieu jeudi en fin de journée entre le RWDM et l’Union.

Selon nos confrères de la DH, trois blessés sont a déplorer.

Les affrontements auraient durés une dizaine de minutes, jusqu’à l’arrivée de la police. Elle n’a procédé à aucune interpellation.

Les horeca fermés près du stade Marien

Les supporters avaient d’ores-et-déjà annoncé qu’ils allaient boycotter la rencontre et la regarder depuis chez eux, dans leurs cafés, pour dénoncer l’heure du coup d’envoi, fixée à 18h30 en pleine semaine. Les Ultras du RWDM, eux, ont annoncé qu’ils ne rentreront dans le stade qu’à partir de 19h30.

Des annonces qui ont poussé la commune de Forest à prendre des mesures en amont. “Malheureusement, au vu des nombreuses menaces qui pèsent sur les supporters, les horeca et l’ordre public de façon générale, j’ai décidé de prendre une mesure exceptionnelle de fermeture des horeca du périmètre immédiat du stade, afin d’éviter de représenter la cible de violences pour les supporters ultra adverses, tels qu’ils semblent l’organiser”, annonce la bourgmestre Mariam El Hamidine (Ecolo) sur sa page Facebook. “Tout ça n’a rien à voir avec le foot. Je le déplore et souhaite à tous et toutes un bon match, en toute sécurité“, ajoute-t-elle.

■ Reportage de Gilles Joinau, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli