Troisième jour de grève des travailleurs de la société “Grains Noirs” à Bruxelles

La société, située à Molenbeek, emploie 75 personnes

“Grains Noirs” est une société bien connue à Bruxelles et plus particulièrement à Molenbeek. Elle prépare des salades et sandwiches à destination des supermarchés et des cantines d’entreprises. Problème: la société est à l’arrêt et le piquet de grève est installé devant les locaux depuis le 6 février. Les travailleurs reprochent de multiples licenciements et un “non-respect de la part de la direction”.

Les syndicats (CSC Alimentation et Services et FGTB Horval) ne comprennent pas pourquoi la société fait appel à des intérimaires, pousse plusieurs travailleurs à prester des heures supplémentaires et en même temps procède à des licenciements.

De son côté, la société explique que “Grains Noirs traverse toujours une période difficile et la situation des chômeurs n’est plus possible. Engager ces huit personnes à nouveau mettrait la société et la situation des autres travailleurs en péril”.

De plus, l’entreprise justifie la présence d’intérimaires par l’instabilité et la flexibilité du secteur, notamment en hiver, période où les consommateurs mangent beaucoup moins de salade.

BELGA