Les communes bruxelloises soutiennent Molenbeek comme capitale européenne de la Culture

Lors d’une réunion soulignant l’unité et l’ambition culturelle de la Région bruxelloise, les co-chargés de mission de la candidature “Molenbeek for Brussels 2030” et des personnalités politiques ont rencontré toutes les communes bruxelloises. Une réunion importante dans l’optique d’une candidature de Molenbeek, au titre de Capitale européenne de la Culture en 2030.

La réunion visait à collaborer avec la Région bruxelloise et les 19 communes, pour porter le titre de “Molenbeek for Brussels 2030”. Fatima Zibouh et Jan Goossens, les co-chargés de mission, ont partagé leur vision autour de la valorisation et de la richesse culturelle et artistique de Molenbeek et de toutes les communes bruxelloises pour promouvoir la collaboration, l’inclusion et les cultures de toute la Région bruxelloise.

“Nous avons rencontré chaque commune, par le biais des bourgmestres et/ou échevin·e·s de la Culture, et nous avons été ravis de découvrir l’enthousiasme autour de la candidature Molenbeek for Brussels 2030 au titre de Capitale européenne de la Culture”, expliquent Fatima Zibouh & Jan Goossens, co-chargés de mission MB2030. “Nous sommes déterminés à travailler avec toutes les communes, à commencer par Molenbeek, pour maximiser nos chances de réussite. Nous voulons mettre en avant la richesse culturelle et artistique de Molenbeek, mais aussi celle des 19 communes de la Région bruxelloise, car ensemble nous sommes plus forts”.

Avant-garde

Cette initiative vise non seulement à mettre en lumière les dynamiques culturelles diversifiées de Molenbeek, mais aussi à visibiliser les initiatives socioculturelles de Bruxelles. En soulignant la force de la scène culturelle de la Région, Molenbeek for Brussels 2030 vise à positionner la Région bruxelloise à l’avant-garde de la Culture sur la scène européenne.

“Cette candidature veut toucher l’ensemble du territoire bruxellois et il est réjouissant de constater l’enthousiasmedes 19 bourgmestres ou échevins des communes bruxelloises”, a exprimé Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région bruxelloise. “Cette candidature est symbolique à plusieurs égards. Tout d’abord pour montrer le foisonnement culturel de notre capitale, valoriser nos artistes et acteurs de culture mais aussi et surtout, profiter de l’année du bicentenaire de la Belgique pour tracer la voie de ce que sera la Culture dans le futur, à savoir une Culture qui bâti des ponts plutôt que des murs”.

De son côté, Catherine Moureaux voit en cette candidature une opportunité. “C’est une chance de faire rayonner la Région à partir de Molenbeek, non seulement pour Bruxelles, mais au-delà à travers l’Europe” a insisté la Bourgmestre de Molenbeek.

BX1