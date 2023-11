Le RWDM continu son surplace et se rapproche de la zone rouge

Le RWDM a concédé un nouveau partage lors de la réception de Courtrai (1-1) à l’occasion de la 13e journée de Jupiler Pro League samedi après-midi. Un point qui permet aux Molenbeekois, qui n’ont plus gagné en championnat depuis le 16 septembre (2-1 face au Cercle de Bruges), de prendre une provisoire 11e place (14 points) alors que les Courtraisiens restent 15e et dans la zone rouge (9 points).

Après une action sur le flanc gauche, Sheyi Ojo récupérait le ballon et envoyait un tir légèrement croqué qui trompait Théo Defourny pour l’ouverture du score (15e, 0-1). Quelques minutes plus tard et suite à une belle phase offensive, les locaux égalisaient. Lancé dans le rectangle avec un centre de Jeff Reine-Adelaïde, Ilay Camara s’élançait plus haut que son adversaire pour placer une tête qui, grâce au poteau, finissait au fond des filets (23e, 1-1). A l’heure de jeu, le RWDM avait une belle occasion mais le tir de Camara était trop faible et facilement capté par le gardien adverse (61e). En fin de match, Xavier Mercier s’offrait une belle tentative avec un coup franc à l’entrée du rectangle mais sa frappe passait très largement au-dessus des cages (90e).

Belga