Dinner in the Sky : le restaurant niché à 50 mètres de haut est de retour avec une nouvelle formule

L’expérience Dinner in the Sky est de retour cette année, et s’installe à la Basilique de Koekelberg.

Manger sur une nacelle perchée à une cinquantaine de mètres de haut : voici le concept de Dinner in the Sky. Là-haut, les convives ont l’occasion de manger un fin repas, préparé par une dizaine de chefs étoilés. Cette année, ce restaurant hors du commun est de retour à Bruxelles pour sa 11ème édition, à la basilique de Koekelberg, avec quelques nouveautés : “A la base, on avait une table rectangulaire pour 22 invités. Le Covid nous a obligé à nous réinventer, et donc on a créé une nouvelle structure de table, composée de 8 petits îlots de 4 personnes. Cela crée un sentiment d’intimité un peu plus important” explique le project manager de Dinner in the Sky, Michael Chiche.Pour ce premier jour, c’est le chef doublement étoilé de la “Villa Lorraine”, Yves Mattagne, qui ouvre le bal.

Sur 10 jours, ce sont près de 1200 personnes qui s’envoleront dans les airs jusqu’au 19 juin.

32 personnes peuvent déguster les mets préparés par le chef étoilé au centre de la nacelle. Le menu complet y est préparé, dans le ciel, devant les convives : “Evidemment, il y a une grosse mise en place qui est faite en amont dans le restaurant. Mais toute la cuisson, la finalisation, la préparation et le service est faite devant les invités” précise Michael Chiche.

Tous les jours, l’équipe de Dinner in the Sky prépare trois services, un à midi et deux le soir. Pour pouvoir profiter de ce restaurant dans le ciel, il faudra débourser 295€ tout compris. Des sessions “Cocktails in the Sky” se tiennent aussi le week-end, au prix de 150€.

Le concept continue de s’exporter à l’international, en 16 ans une septantaine d’engins ont été vendus aux quatre coins du monde.

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Camille Dequeker et Stéphanie Mira