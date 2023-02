Jette : le réaménagement de la rue Léopold 1er à l’enquête publique

Le projet de réaménagement doit permettre l’amélioration du trafic de la ligne de bus 53 entre la rue Émile Delva et le boulevard de Smet de Naeyer.

L’enquête publique autour du projet de réaménagement de la rue Léopold 1er, à Jette, a démarré le 15 février, comme le rapportent La DH et Het Laatste Nieuws. Ce projet porté par la Stib doit permettre d’améliorer la fluidité du trafic des bus de la ligne 53 et “simplifier les carrefours pour les usagers”. Le chantier, prévu de façade à façade, couvrira l’ensemble de la rue entre la rue Émile Delva et le boulevard de Smet de Naeyer.

Concrètement, les trottoirs seront élargis et les carrefours seront sécurisés. Une dizaine de places de stationnement disparaîtront sur les 69 que compte actuellement le secteur. En outre, une voie réservée aux bus et aux vélos sera prévue entre l’avenue Charles Woeste et le boulevard de Smet de Naeyer. La circulation sur la rue Léopold 1er sera rendue prioritaire par rapport aux rues perpendiculaires, et les arrêts de bus seront plus accessibles.

Si le permis est délivré au terme de cette enquête publique (qui se termine le 16 mars) et de la commission de concertation qui suit (le 24 mars), les travaux des impétrants pourraient démarrer en 2024. Le chantier devrait durer vingt-quatre mois, en sept phases distinctes, pour éviter un blocage permanent de l’ensemble de la rue. L’ensemble du réaménagement pourrait donc être terminé pour 2026, au mieux.

► Le dossier complet du réaménagement sur Openpermits.brussels

Gr.I. – Photos : Skope.be/STIB