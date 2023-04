Les calendriers décalés bouleversent les écoles en immersion

À l’institut Saint-André à Bruxelles, certains professeurs envisagent de quitter l’école en raison des différents calendriers des vacances francophones et néerlandophones.

La directrice de l’institut Saint-André, avec le changement de calendrier, elle craint que le recrutement des professeurs soit plus compliqué. “Ces enseignants viennent de Flandre, ils ont leurs enfants qui sont scolarisés en néerlandais. Et notre grosse crainte, c’est de ne plus pouvoir trouver de professeurs. Les difficultés étaient déjà là, mais elles sont accentuées, maintenant parce qu’ils ne vont plus pouvoir partager leurs congés avec leur famille“.

Du côté du calendrier, c’est la première fois que celui des francophones et celui des néerlandophones, est totalement différent. Lors des dernières vacances, il y avait encore une semaine en commun. Les professeurs et la direction appellent de leurs vœux un alignement des calendriers et demandent surtout à être davantage consultés.

■ Un reportage de Sabine Ringelheim, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli