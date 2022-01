Ixelles : la place Flagey deviendra plus verte d’ici 2023

Les nouveaux plans de la place Flagey dévoilent une artère plus verte, avec de nombreux arbres aux alentours.

La commune d’Ixelles et la Région bruxelloise désigné en ce début d’année les bureaux d’architecte Kollektif Landscape, Fallow et Ecorce pour réaliser les futurs plans de la place Flagey. Celle-ci sera plus verte avec la plantation de nombreux arbres sur cette place et la place Sainte-Croix. La fontaine et la friterie resteront à leur place.

Un budget prévu entre 500 000 et 1 000 000 euros est annoncé pour ces travaux de verdurisation. Une concertation aura lieu prochainement avant le feu vert de la commune et de la Région.

Les premières plantations d’arbres devraient avoir lieu d’ici l’hiver prochain pour un aboutissement complet du projet d’ici 2023. Les travaux devraient être limités, précise le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo).

Du côté du cabinet de la ministre bruxelloise des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen), on précise que les techniques expérimentées lors de ces prochains travaux pourraient être reproduites à l’avenir sur d’autres places, considérées comme trop “minérales”, sur le territoire de la Région.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Paolo Coen et Pierre Delmée.