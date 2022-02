Forest : Stéphane Roberti démissionne de son poste de bourgmestre

La nouvelle est tombée ce mardi soir : Mariam El Hamidine, actuelle bourgmestre faisant fonction, va être présentée comme bourgmestre en titre de Forest.

En congé maladie depuis novembre 2020, Stéphane Roberti avait depuis prolongé son absence au fil des mois. Il a finalement annoncé ce mardi, par voie de communiqué, sa décision de démissionner “dans l’intérêt du fonctionnement de la commune”. Il ne siègera donc plus comme bourgmestre et quittez également le conseil communal.

Mariam El Hamidine, bourgmestre faisant fonction, va être présentée par le groupe Ecolo comme future bourgmestre en titre de la commune.

« C’est un honneur de reprendre la suite du travail de Stéphane à la tête de la commune. Avec notre partenaire socialiste nous continuerons à travailler d’arrache-pied pour assurer aux Forestois et aux Forestoises une commune bien gérée où il fait bon vivre. Comme je l’ai fait depuis un an, je continuerai à assumer avec cœur la fonction qui m’a été confiée » a déclaré Mariam El Hamidine.

Echevine Ecolo depuis 2012, Mariam El Hamidine a assumé la fonction de bourgmestre faisant fonction de Forest depuis novembre 2020. Un travail qu’elle a poursuivi sans relâche malgré la pandémie.

De son côté, la locale Ecolo de Forest “remercie sincèrement Stéphane Roberti pour son engagement et la qualité du travail réalisé depuis son premier mandat en 2001 et lui souhaite autant de succès pour ses projets futurs”.

Un salaire contesté

Début janvier 2022, le certificat médical de Stéphane Roberti avait été une nouvelle fois prolongé de trois mois jusqu’au 17 avril. Mais déjà quelques semaines plus tôt, après plus d’un an d’absence, la commune de Forest avait décidé de ne plus verser le salaire de Stéphane Roberti pour les mois de janvier et de février. Elle estimait qu’il était injuste que le bourgmestre en titre recevait un salaire mensuel de plus de 8500 euros bruts par mois malgré son congé de maladie, alors que la bourgmestre faisant fonction, Mariam El Hamidine, percevait toujours un salaire d’échevine.

En décembre, la commune avait demandé une analyse juridique à un cabinet d’avocats. Cette analyse affirmait que Stéphane Roberti aurait dû recevoir des indemnités versées par la mutuelle pour incapacité de travail, et non un salaire versé par la commune.

D’après le quotidien La Libre, l’ancien bourgmestre s’opposerait à cette analyse et aurait déclaré dans un mail datant du 24 janvier 2022. “Je conteste entièrement la demande de remboursement pour les traitements perçus de mars à décembre 2021“.

Photo : Belga/Benoît Doppagne