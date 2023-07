Forest : GoodMove sera implémenté fin 2024 dans le quartier Neerstalle

Le plan vise à renvoyer le trafic de transit vers le boulevard de la Deuxième Armée Britannique, l’avenue du Globe et l’avenue Van Volxem. Un plan Good Move sera instauré fin 2024 dans le quartier Neerstalle à Forest, indique ce mercredi la commune dans un communiqué : “L’important dossier de la mobilité au cœur de Forest et du quartier Neerstalle lancé en 2016 se concrétise ainsi avec l’approbation du Contrat local de Mobilité (CLM) en Collège la semaine dernière.” Certains aménagements seront implémentés dans le cadre des travaux d’envergure menés pour l’instant par la Stib et Bruxelles Mobilité chaussée de Neerstalle : “La circulation sera modifiée sur deux portions de l’avenue Kersbeek (section Carrefour/Kersbeek-Pieter) et de l’avenue de Havesckercke (Section carrefour Kersbeek -croisement Denayer). Une zone de rencontre est également prévue pour revaloriser l’espace public de la placette Kersbeek et le carrefour sera davantage sécurisé. Les nouveaux sens de circulation ont notamment été réfléchis afin de garantir un accès aux commerces, écoles, entreprises et professions libérales dans de bonnes conditions. La rue de la Soierie verra aussi son sens de circulation modifié tout en en conservant l’accès et en limitant les reports de trafic externe (et nuisances associées) dans ses rues résidentielles. Ces changements prendront effet dès que les travaux sur la chaussée de Neerstalle et la place Saint-Denis seront terminés.”

Globalement, le plan vise à renvoyer le trafic de transit vers le boulevard de la Deuxième Armée Britannique, l’avenue du Globe et l’avenue Van Volxem.

Plusieurs pistes cyclables seront aussi créées : “Dès début 2024, des bandes cyclables seront ainsi tracées avenue de Haverskercke, avenue du Jonc, avenue de Fléron, rue Louis Lumière et rue Auguste Lumière, tandis qu’une rue cyclable sera mise en place sur l’avenue Kersbeek. En outre, la portion de piste cyclable manquante sur le boulevard de la 2ième Armée Britannique entre la rue du Patinage et le rond-point sera complétée par la Région et une piste cyclable marquée dans le sens de la montée sur l’avenue Victor Rousseau doit donner plus de protection aux cyclistes.

La commune d’Uccle a également validé des interventions en améliorant la cyclabilité des voiries.”

Enfin, plusieurs carrefours identifiés comme dangereux sur le chemin des écoles seront sécurisés : le carrefour Vanpé/Kersbeek (école Saint-Alène) et le carrefour Denayer/de Haveskercke (Keerpunt school).

Rédaction