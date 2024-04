Le bourgmestre d’Evere fait hisser un drapeau palestinien devant la Maison communale

L’initiative de Ridouane Chahid, bourgmestre f.f. de la commune d’Evere, passe mal. “Il n’y a eu aucune concertation du Collège ou du Conseil communal”, fulmine l’échevin Pascal Freson.

Un hommage qui fait polémique. Ce lundi, Ridouane Chahid, le bourgmestre f.f. d’Evere, a accepté de faire hisser le drapeau palestinien devant la Maison communale, sur une initiative de l’association belgo-palestinienne pour laquelle ni le Collège, ni le Conseil communal n’ont été informés. “Il s’agit d’une initiative du bourgmestre”, s’étonne Pascal Freson, échevin de la Mobilité et de l’Action sociale. “J’ai été interpellé ce week-end, mais la question n’a pas été débattue devant la commune et ses instances. Je lui ai fait savoir que cela n’était pas opportun”.

Pour l’élu DéFi, membre de la majorité communale, il y a deux poids, deux mesures. “À mes yeux, on doit hisser les deux drapeaux, sinon rien. La violence existe des deux côtés, les deux parties commettent des crimes contre l’humanité. Personnellement, je suis contre. Mais cela n’engage que le bourgmestre. Dont acte”.

“Son geste pourrait avoir des conséquences politiques”

L’Échevin s’attend à ce que Ridouane Chahid soit interpellé. “À mes yeux, cela ne touche pas le quotidien des Éverois et Éveroises. Cela n’influence pas non plus la déclaration de politique générale. Mais son geste pourrait avoir des conséquences politiques : quand on affiche un parti pris, on prend le risque”.

À notre micro, Ridouane Chahid assume sa démarche. “J’ai répondu favorablement à la demande de l’association belgo-palestinienne qui s’est adressé à plusieurs communes, pour pouvoir hisser le drapeau palestinien sur le fronton de la Maison communale. Nous estimons à l’heure actuelle que c’est justifié, vu ce qu’il se passe aujourd’hui à Gaza, vu les massacres et la famine qui y règne. C’est un geste de soutien vis-à-vis du peuple palestinien uniquement”.

Pour le maïeur éverois, ce drapeau est une façon d’à nouveau réclamer un cessez-le-feu et la reconnaissance d’un état Palestinien. Selon lui, d’autres communes vont lui emboîter le pas, comme Verviers.

A. Delvaux, L. Saint-Ghislain et L. Struys