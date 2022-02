Etterbeek : une première réunion pour la commission participative sur la décolonisation de l’espace public

Elle se réunira 4 à 6 fois sur l’année.

Une première réunion de la commission participative chargée d’identifier et de contextualiser les représentations coloniales dans l’espace public a lieu ce mercredi soir à l’hôtel communal d’Etterbeek. Cette commission aura pour mission “de permettre à la population, dans un cadre participatif et démocratique, de s’exprimer sur ce qu’elle souhaite entre le maintien des témoignages de l’histoire coloniale, leur contextualisation ou leur modification“, indique la commune dans un communiqué. Le bourgmestre Vincent De Wolf précise : “L’idée au cœur des travaux de celle-ci sera de démêler le vrai du faux, de se remettre dans le contexte de l’époque, et d’expliquer sans a priori. Je me réjouis que cette initiative ait lieu spécifiquement à Etterbeek, qui était une commune de garnison, au passé militaire et donc colonial important“.

Cette commission est composée de 20 habitant·e·s de la commune de plus de 16 ans tiré·e·s au sort, 10 élus représentant les différents groupes politiques du Conseil communal et 2 personnes ressources issues du monde académique qui accompagneront les travaux de la commission. Elle se réunira 4 à 6 fois sur l’année et pourra recueillir les avis des associations et des personnalités reconnues pour leur connaissance sur le sujet. Au terme de sa mission d’un an, elle remettra un rapport complet (contenant un inventaire de ce patrimoine, la synthèse des débats, des propositions et recommandations visant à améliorer la connaissance de cette empreinte coloniale au sein de notre commune) au Collège des bourgmestre et échevins ainsi qu’au Conseil communal, qui se chargeront de son suivi. Les propositions devront tenir compte du travail en cours au niveau fédéral, en collaboration avec la Région

Rédaction