Un homme sauvé après une chute dans le canal

Un homme a été sauvé mercredi après-midi, après être tombé dans le canal à Bruxelles, au niveau de Laeken, rapportent les pompiers de Bruxelles-Ixelles. Les circonstances de sa chute restent inconnues.

L’incident s’est produit vers 17h15, au niveau du square Jules De Trooz. “Un homme est tombé dans l’eau“, explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “La police lui a lancé une bouée, après quoi deux de nos plongeurs ont ramené l’homme sur la terre ferme.” L’homme a été transporté à l’hôpital. Il était conscient mais confus au moment de l’intervention.

Belga

14 août 2025 - 07h23
Modifié le 14 août 2025 - 07h23
 

