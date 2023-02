Quartier européen : la démolition d’un bâtiment de la rue de la Loi interroge l’ARAU

Le promoteur immobilier Atenor souhaite construire un futur centre de conférence de la Commission européenne à l’endroit de cet immeuble, aujourd’hui vide.

Le projet du bâtiment Realex, le futur centre de conférence de la Commission européenne, est passé ce mercredi matin en commission de concertation de la Ville de Bruxelles. Le promoteur immobilier Atenor souhaite démolir le bâtiment installé sur la rue de la Loi, dont la façade arbore la fresque “The Future is Europe”, pour reconstruire un nouveau bâtiment sur ce site, ainsi que le terrain vague situé à côté.

L’ARAU, l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, s’interroge toutefois sur cette démolition, estimant qu’il faut favoriser la rénovation. “Une démolition ne peut être acceptée qu’en ultime recours et moyennant un dossier étayé. Or, ici, le dossier est vide”, estime l’ARAU.

De son côté, Atenor demande la démolition du bâtiment de neuf étages pour réduire la durée globale des travaux. “C’est un immeuble de bureaux obsolète, vide depuis bientôt 7 ans. Atenor analyse, pour tous ses projets, la possibilité de rénovation. Mais la décision de démolition s’impose dans ce cas-ci. La Commission européenne souhaite quitter au plus vite l’actuel centre Borschette qui est très énergivore et ne correspond plus du tout à ses besoins”, répond le promoteur immobilier.

La Région, pour sa part, ne souhaitait initialement plus autoriser de tours dans la rue de la Loi. Une nouvelle demande de permis, sans tour, a été déposé par Atenor en avril 2022 et est en cours d’instruction.

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé.