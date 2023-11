Mobilité : un plan multimodal mis en place pour les Plaisirs d’hiver

Les Plaisirs d’hiver sont de retour dans le centre-ville et avec eux, les difficultés de circulation. Alors pour profiter au mieux de cet événement, un plan de mobilité multimodal a été mis en place.

En train, transports en commun, à vélo ou même en voiture, tout a été pensé pour éviter tout désagrément. Si les visiteurs viennent de loin, il est conseillé de prendre le train jusqu’à la Gare Bruxelles-Centrale et de terminer à pied pour rejoindre les différents lieux des festivités. Pour les Bruxellois, les transports en commun, le vélo ou les trottinettes restent les moyens les plus pratiques.

Carte présente sur le site des Plaisirs d’hiver

Mais pour ceux qui ne peuvent pas emprunter les alternatives précédentes, des parkings sont prévus pour les voitures. Pendant les week-ends de Plaisirs d’hiver, les zones Park & Ride seront gratuites. Sur le site de l’événement, il est mentionné “Il est fortement recommandé de suivre la signalisation indiquant les parkings libres et de garer votre véhicule dans un Interparking situé en dehors du pentagone, à savoir : Rogier, Albertine, Poelaert, Loi (Tarif spécial de 6€ à partir de 19h, jusqu’à 5h – ou 5,40€ pour les détenteurs et détentrices d’une Pcard) et Passage 44 (10€/24h ou 9€ pour les détenteurs et détentrices d’une Pcard, et 6€ entre 19h et 5h – ou 5,40€ pour les détenteurs et détentrices d’une Pcard). Les Interparking Ecuyer et Monnaie bénéficient d’emplacements de parking adaptés ainsi que d’ascenseurs”.

Une carte interactive des Plaisirs d’hiver est également présente ICI.

