Les travaux pour le futur musée du Chat ont démarré

La démolition d’un bâtiment inoccupé, situé entre le BPI et Bozar, a débuté la semaine dernière. Les travaux devraient durer jusqu’en 2024.

Malgré des protestations, principalement menées par deux artistes, en mai dernier, la construction du Musée du Chat est bien lancée. La Société d’Aménagement Urbain (SAU), en charge de la construction du bâtiment, a débuté ce chantier la semaine dernière via la démolition du bâtiment “1930”, inoccupé et installé entre le BPI et Bozar (voir bâtiment en bleu sur la photo ci-dessus).

“Il s’agissait d’un bâtiment insalubre et inoccupé depuis plusieurs années”, explique Pascal Sac, porte-parole de la SAU. “Les travaux de démolition vont normalement durer trois mois, mais ceux-ci pourraient même se terminer plus rapidement que prévu”, ajoute-t-il. Six mois seront ensuite prévus pour permettre des fouilles archéologiques menées par patrimoine.brussels, l’agence régionale en charge du patrimoine archéologique. “Nous ne sommes pas loin de sites sur lesquels des objets anciens ont été retrouvés. L’ancien palais de Charles Quint est juste à côté. Cette période de six mois permettra donc d’approfondir le secteur”, indique le porte-parole.

Les riverains ont été prévenus du début de ce chantier de démolition et un état des lieux a été réalisé par l’entrepreneur pour s’assurer qu’aucun bâtiment adjacent ne sera touché par ce chantier.

Ouverture en 2024

Le chantier de construction démarrera après les fouilles archéologiques. La SAU prévoit la fin de son chantier pour fin 2023, avant une ouverture du musée programmée pour 2024.

Pour rappel, le permis d’urbanisme de ce nouveau bâtiment, qui accueillera “Le Chat Cartoon Museum” a été délivré en avril 2021. Le bâtiment de 4 000 m² sera installé sur sept étages. L’entreprise Gillion Construct a été désignée par marché public pour construire le bâtiment, alors que l’architecte Pierre Hebbelinck en a conçu les contours.

Gr.I. – Photo de couverture : SAU-MSI/Simon Schmitt/GlobalView.be – Photos de simulation : SAU-MSI