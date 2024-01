Le musée de la Bibliothèque Royale KBR ferme ses potes temporairement

À partir de demain, lundi 8 janvier, le KBR museum ferme temporairement pour rénovation. Un an de travaux est prévu, afin d’offrir en plus une expérience musicale au public.

Au sein du KBR museum, on y retrouve plus de 300 manuscrits des Ducs de Bourgognes datant du 14e au 16e siècle. Et pour mieux comprendre cette partie de l’histoire, outre les livres, le musée souhaite offrir une expérience immersive au public. Plus précisément, un parcours dans le musée pour voyage dans le temps grâce aux sonorités musicales de l’époque. Mais, pour se faire, le musée doit faire des rénovations. Alors le KBR ferme ses portes pour un an afin de réaliser ces travaux.

■ Un reportage de Bryan Mommart, Anna Lawan, Djôp Medou