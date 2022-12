Le budget du CPAS de la Ville de Bruxelles en hausse : “On doit faire face à une superposition de crises”

Le budget du CPAS pour l’année 2023 a augmenté de 12,3% par rapport à l’année précédente, pour un montant total de 414,9 millions d’euros.

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a voté, ce lundi, le projet de budget du CPAS pour l’année 2023. Ce budget augmente de 12,3% en raison principalement d’une hausse des dépenses de redistributions et des frais de personnel, mais aussi une hausse des coûts de fonctionnement et des investissements prévus pour les logements sociaux.

► Lire aussi | Ville de Bruxelles : le budget 2023 du CPAS est adopté (vidéo)

“La crise est urgente. On est à la troisième crise successive…”, explique Khalid Zian, président du CPAS, dans Le 12h30. “Le Covid-19, la guerre en Ukraine, l’inflation… Ces crises se superposent. Les effets de la crise du Covid-19 ne sont pas terminés, par exemple. (…) On a aussi le phénomène d’un public nouveau, peu habituel, qui vient toquer à la porte du CPAS. Je pense notamment aux indépendants. Certains ne le font pas rapidement, ils estiment que c’est pour un autre public, mais le CPAS est un service ouvert à tous”.

Khalid Zian pointe également “la complexité du travail social” qu’il y a à mener, notamment en raison de “l’explosion des familles monoparentales” ou de “la détresse psychologique et des problèmes de santé mentale”.

Mais face à cette hausse du nombre de bénéficiaires et de l’aide à proposer aux plus précaires, le président du CPAS rappelle que les autorités locales font aussi face aux crises, et qu’il est difficile d’engager plus de personnes dans ce contexte. “On observe une charge administrative qui a beaucoup augmenté. On réfléchit donc aux procédures pour faire en sorte que le travailleur social soit plus à l’écoute et que d’autres services prennent en charge les aspects administratifs. On garde cet objectif d’une baisse de la charge administrative pour les travailleurs sociaux”, estime-t-il.

■ Interview de Khalid Zian, président du CPAS de la Ville de Bruxelles, par Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez

Gr.I. – Photo : illustration Belga