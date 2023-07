Laeken : la cressonnière reprend vie

Grâce au projet CRESSONDO des amis de la cressonnière, le champ de cresson de Laeken ainsi que le métier de cressiculteur vont être sauvegardés. Le projet souhaite repenser le maraîchage urbain.

Entre le château de Laeken et la gare de Schaerbeek, le roi Léopold II avait comme projet de créer une ligne de chemin de fer. Cependant, cette idée ne vit jamais le jour. Peu de temps après la Première Guerre mondiale, un cressiculteur planta des graines et eut une récolte abondante à l’emplacement de la ligne. Depuis, la cressonnière a traversé les années, malgré une longue pause de 20 ans en 1991.

Le projet CRESSONDO, en plus de sauvegarder un site et un métier, propose de nouveaux produits avec un objectif 100% bruxellois. À travers des journées de découvertes et de formations ouvertes aux habitants et aux touristes, les amis de la cressonnière souhaitent sensibiliser à la faune et à la flore du site.

■ Un reportage de Romain Vandenheuvel, Anna Lawan et Djôp Medou Mvondo