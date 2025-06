Budget de la Ville de Bruxelles : pas de nouvelle taxe, augmentation du prix du parking, horodateur limité à 19h…

Plus de la moitié est consacrée aux frais de personnel.

Le collège de la Ville de Bruxelles a présenté lundi un budget 2025 équilibré, marqué par un boni budgétaire de plus de 55.000 euros, et ce sans introduire de nouvelles taxes.

Pour ce premier exercice complet de la législature, l’exécutif communal entend conjuguer maîtrise budgétaire, investissements ciblés et maintien des services à la population “malgré des économies de 100 millions d’euros sur un budget de 1,1 milliard”, déclare David Weytsman, chef de file du groupe MR+. “Nous allons prouver qu’on peut faire mieux avec moins”.

“Ce budget reflète notre volonté d’assurer l’émancipation, la sécurité, la propreté et l’embellissement, sans alourdir la fiscalité des Bruxellois”, a assuré Philippe Close (PS), bourgmestre de la capitale. Les dépenses ordinaires s’élèvent à plus de 1,1 milliard d’euros. Plus de la moitié est consacrée aux frais de personnel (environ 500 millions d’euros), la Ville restant le deuxième plus gros employeur public de la Région avec plus de 9.000 collaborateurs.

Aucune nouvelle taxe

Les frais de fonctionnement restent limités à 11,6%, tandis que les dépenses de transfert atteignent 358 millions d’euros, dont 154,5 millions pour la zone de police et 105,3 millions pour le CPAS. Les recettes fiscales, en hausse, constituent toujours la première source de financement, à hauteur de 455,9 millions d’euros.

Aucune nouvelle taxe n’a été instaurée ; certaines ont été ajustées et six ont même été supprimées (notamment celles liées aux funérailles ou à la téléphonie). Un effort a été demandé à l’ensemble des services de la Ville. “Aucun secteur n’est épargné”, souligne le maïeur. Les institutions culturelles, notamment les théâtres, ont été invitées à participer à cet effort collectif, en puisant dans leurs réserves. Si certains acteurs émergents ont vu leurs moyens sanctuarisés, les subsides non obligatoires feront, eux aussi, l’objet d’ajustements.

Autre mesure d’économie : une réduction de 33% des honoraires liés aux études commanditées par la Ville. Des mutualisations sont par ailleurs lancées entre la Ville et le CPAS, notamment sur les fonctions transversales (logistique, informatique). Côté investissements, 153 millions d’euros sont budgétés, dont 35 millions subsidiés. L’enseignement reste prioritaire : 28 millions sont consacrés aux écoles francophones, et 3,5 millions à l’enseignement néerlandophone. L’inauguration du site Waterside et les travaux de l’Institut De Mot-Couvreur figurent parmi les projets-phares de 2025. Le logement public bénéficie de 12 millions pour la rénovation, en lien avec le plan “Les oubliés du climat”. À la ZIR4, une nouvelle crèche de 56 places sera lancée. La Ville poursuit aussi la rénovation de son patrimoine et la sécurisation des abords d’écoles (2 millions) avec une ambition renforcée de verdurisation (8,15 millions).

Payer plus cher pour se garer

Les horodateurs s’éteindront désormais à 19h dans les quartiers résidentiels, contre 21h actuellement, sauf au Pentagone, à Louise et Heysel. Le nombre de tickets visiteurs sera doublé. Par contre, comme l’annonce la DH, il faudra payer presque deux fois plus cher pour se garer dans le centre de Bruxelles. Le cabinet d’Anaïs Maes (Vooruit) nous confirme l’information et assure “s’aligner ainsi sur les tarifs de parking.brussels”.

Une partie du nettoyage du Bois de la Cambre sera externalisée durant l’été. Florence Frelinx (MR+) y voit un test pour une gestion privée possible d’autres parcs, dans le but de soulager les équipes communales.

En parallèle, la Ville investit dans la cybersécurité (2,8 millions), l’intelligence artificielle (1 million), les outils d’analyse de données (500.000 euros) et l’accueil numérique des citoyens (via MyBxl). Enfin, des investissements seront consacrés à l’entretien des voiries, à la mobilité douce (340.000 euros pour les associations cyclistes/piétonnes), à la propreté (nouveaux camions et aspirateurs) et à l’extension des toilettes publiques.

