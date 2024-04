Inauguration du boulevard Adolphe Max après un an de travaux

Ce samedi, le nouveau boulevard Adolphe Max est inauguré après un an de travaux. Les citoyens vont pouvoir profiter de 16.000 m² d’espace public.

Pendant près d’un an, le boulevard Adolphe Max et les rues adjacentes ‘rue de la fiancée, rue du Finistère, rue du Pont-Neuf, rue Saint-Pierre et enfin Rue de Malines), ont été inaugurés par la Ville de Bruxelles. Au total, c’est un espace public de 16.000 m² qui est offert à la population. D’après le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, “le réaménagement du Boulevard Adolphe Max s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre projet de piétonnier et de revalorisation du centre-ville, tout en mettant en avant le prestige de cette artère et son patrimoine remarquable. Ce projet améliore la qualité de vie des habitant·e·s et des commerçant·e·s, augmentant le confort pour tous les déplacements. C’est la poursuite d’une Ville à 10 minutes pour tout le monde“.

Une zone piétonne plus importante, avec de nouveaux aménagements : plus d’arbres, des trottoirs plus larges, des bancs et des arceaux à vélos.