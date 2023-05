Delhaize : des magasins vandalisés cette nuit

À Flagey, Anspach et Koekelberg, des magasins et des études d’huissiers ont été visés par des actions politiques.

À travers des tags, de la peinture, des jets d’huile et des vitres brisées, certains magasins à Bruxelles et dans d’autres villes du pays ont été vandalisés. Le collectif, Riseup (autonome de tendance libertaire) avait prévenu de cette action la direction, en reprochant leurs actes répressifs. Cela fait plus de deux mois que les mouvements du côté des travailleurs ont commencé, mais du côté de la direction, aucun pas n’a été fait pour trouver des solutions. Depuis quelques semaines, l’envoi systématique d’huissiers ordonnant des astreintes est une étape de trop, selon le collectif. En effet, ces astreintes “retirent le principal moyen de lutte des travailleurs et travailleuses et augmentent la pression d’un risque financier sur une population qui pousse déjà des cris de détresse à propos de leur situation socio-économique et du manque de considération des plus puissants et riches de la société“.

Suite à ces actions, l’entreprise condamne ces dégradations et a porté plainte auprès de la police. Les magasins vandalisés sont ouverts ce samedi.

Ca.Pa. / Image : Riseup Delhaize Flagey