Début du réaménagement pour les abords du nouveau centre administratif de la Ville

Les travaux devraient durer un an et demi.

Après l’ouverture du nouveau bâtiment administratif de la Ville de Bruxelles, place au réaménagement des rues autour de cet édifice. Le réaménagement concerne la rue des Halles, la rue de la Vierge noire, la rue des Poissonniers, la rue des Augustins et des tronçons de la rue du Marché aux poulets, de la rue de Laeken, de la place Sainte-Catherine et de la rue de l’Evêque, indique Ans Persoons (Vooruit), échevine en charge de l’Urbanisme et des Espaces publics à la Ville.

Les travaux dureront un an et demi, ils seront divisés en plusieurs phases. “L’espace public dans la zone sera restructuré avec plus d’espace pour les piétons et les cyclistes. Grâce au réaménagement, la perméabilité et la biodiversité de cette partie hyper-urbaine de la ville seront améliorées“, ajoute l’échevine.

140 nouveaux arceaux à vélos seront placés, les trottoirs seront élargis, une zone de repos sera installée avec du mobilier adapté semblable à celui du piétonnier et 43 nouveaux arbres seront plantés. Un système de drainage naturel des eaux sera mis en place pour leur permettre de s’infiltrer naturellement dans le sol.

