Animaux, plantes, travailleurs… : la Ferme Nos Pilifs s’adapte aux fortes chaleurs qui s’annoncent

Déjà 26 degrés ce lundi, jusqu’à 35 degrés d’ici au week-end prochain : les températures vont être au-dessus des normales saisonnières et mener à des changements dans les entreprises qui travaillent majoritairement en extérieur.

C’est le cas notamment à la ferme Nos Pilifs, à Neder-Over-Heembeek. Cette entreprise de travail adapté, qui compte 200 travailleurs dont 145 en situation de handicap, s’adapte déjà aux chaleurs qui s’annoncent. Les plantes sont abondamment arrosées, les animaux doivent s’hydrater et les travailleurs sont également invités à manger des fruits et boire de l’eau et des potages pour éviter la surchauffe.

La ferme a également fait un investissement de 800 000 euros dans sa serre : celle-ci est automatique et la toiture s’ouvre ou non selon les températures et le vent. Nos Pilifs tente également de limiter le nombre de plantes présentes durant l’été en proposant notamment des soldes à l’approche des plus fortes températures de l’année.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Camille Dequeker et Djôp Medou.