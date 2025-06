Quatre blessés dans un incendie d’appartement à Berchem-Sainte-Agathe

Ils ont été transportés à l’hopital.

Un incendie s’est déclaré lundi en fin de journée dans un appartement situé rue de Ganshoren, au croisement de l’avenue Charles Quint à Berchem-Sainte-Agathe, a rapporté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le sinistre a rapidement été maîtrisé par les secours, mais a fait quatre blessés légers, qui ont été transportés à l’hôpital.

“Nos équipes sont arrivées vers 20h15 avec les équipes de secours et la police locale pour un incendie dans un appartement au premier étage d’un bâtiment qui en compte trois“, a confirmé M. Derieuw. “Il s’agissait d’un incendie important accompagné d’un important dégagement de fumée“. Le porte-parole précise que sept personnes ont été évacuées, dont quatre qui ont été intoxiqués par la fumée et hospitalisées. “Leur état n’était pas préoccupant. Heureusement, nous n’avons trouvé personne d’autre lors de notre opération de recherche et sauvetage. Nous avons toutefois pu mettre un chat en sécurité“, a encore précisé M. Derieuw.

Les pompiers ont pu circonscrire les flammes vers 20h40. L’appartement est inhabitable de même que les autres appartements temporairement, même si ces derniers n’ont pas été endommagés. Les services communaux et la police organise l’accueil des habitants évacués.

Les deux rues adjacentes – la rue de Ganshoren et l’avenue Charles Quint – ont été condamnées temporairement par les services de secours, en coordination avec la police locale, afin de sécuriser le périmètre et permettre une intervention rapide. Les causes exactes de l’incendie restent à déterminer.

Belga