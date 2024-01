Le projet immobilier des Glacières à Auderghem à nouveau recalé

Ce dossier a connu de multiples ajustements. Ce nouveau rejet risque d’y porter un coup fatal.

C’est la fin d’une saga de plusieurs années. Le projet immobilier sur le site des anciennes Glacières royales ne verra pas le jour, du moins celui porté par Bouygues Immobilier. L’échevin de l’urbanisme d’Auderghem nous apprend que les 3 communes concernées (Auderghem, Etterbeek et Ixelles) avaient rejeté à l’unanimité le projet immobilier.

C’est le dernier rebondissement après des années de procédure pour la réaffectation de ce terrain vague situé à l’intersection de la chaussée de Wavre et des boulevards du Triomphe et Général Jacques. Pour rappel, la volonté était de redynamiser le quartier avec des logements, des kots étudiants et des espaces commerciaux. Au total, 171 logements et 220 kots devaient être érigés à deux pas de la VUB et autour du Colruyt.

Or, selon l’échevin Alain Lefebvre, cette dernière proposition avait un impact trop important sur l’urbanisme et l’environnement proche. Cette décision porte un coup définitif (?) à l’aménagement de ce qui reste l’un des derniers grands terrains constructibles dans cette partie de Bruxelles.

BX1 – Photo : Google Street View