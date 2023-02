Renov-Roue, le projet citoyen collectif pour la rénovation énergétique de son bien

Renov-Roue est un collectif citoyen qui s’entraîde dans la rénovation de leur maison.

Avec l’inflation et les coûts liés à l’énergie qui ont explosé, les Bruxellois cherchent des solutions d’avenir. Objectif : diminuer la facture pour le portefeuille. La rénovation des bâtiments pour qu’ils deviennent plus énergétiques est un des moyens requis. Et un collectif a décidé de s’allier pour effectuer des rénovations pour améliorer leur PEB. Le nom de ce groupuscule est Rénov-Roue. Porté par les habitants, ce projet de rénovation énergétique vise à formuler et tester un processus d’éco-rénovation énergétique à l’échelle du quartier pour démontrer le potentiel de travailler à cette échelle et de bénéficier de l’homogénéité architecturale de la cité jardin.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Yannick Vangansbeek et Timothée Sempels