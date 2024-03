La zone de police Bruxelles Midi ne souhaite plus avoir de missions supplémentaires

Dans les communes de Saint-Gilles, Anderlecht et Forest, les bourgmestres souhaitent qu’un renforcement policier soit fait dans leurs quartiers. Ils demandent que la zone de police Bruxelles-Midi ne s’occupe plus de l’encadrement des évènements culturels et sportifs, selon les informations de La Libre.

À travers un courrier envoyé à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinder (CD&V), trois bourgmestres bruxellois (Saint-Gilles, Forest et Anderlecht) ont demandé que la zone de police Midi ne s’occupe que des problèmes de narcotrafic dans leur quartier.

En effet, depuis plusieurs semaines, ces trois communes font souvent la Une des médias en raison de la violence et du trafic de drogue qui s’installent. Si dans un premier temps, les bourgmestres demandent un renforcement policier, ils souhaitent aussi que les forces de la zone de Bruxelles-Midi ne s’occupent plus des évènements sportifs et culturels.

Dans ce courrier, les bourgmestres et le chef de corps de la zone de police Midi demandent, pour une période de trois mois, de se focaliser exclusivement sur les quartiers où le trafic de drogue est important. Et pour qu’une évolution positive soit possible, les forces de l’ordre présentes dans ces quartiers ne doivent pas être remobilisées sur un autre évènement. Par exemple, un sommet européen, assurer la sécurité d’un match de foot ou encore de gérer à la bonne organisation lors d’un concert. Pendant ce laps de temps, le narcotrafic peut se réinstaller dans les zones qui ne sont plus surveillées.

Ca.Pa.