La piscine Flow vandalisée à plusieurs reprises : “Nous sommes tristes et sans voix”

Les initiateurs du projets insistent sur leur optimisme pour revenir et relancer de nouveaux projets.

La piscine en plein-air Flow, installée le long du canal à Anderlecht, a été vandalisée à plusieurs reprises ces dernières semaines, regrettent les organisateurs du projet sur leur site. Inaugurée pendant l’été 2021, cette piscine est la seule piscine en plein-air de la Région bruxelloise. L’infrastructure est éphémère mais est destinée à rester plusieurs années à proximité du pont Pierre Marchant. “Nous avons constaté de nombreux dégâts au niveau de la clôture et du portail, sur les portes et dans la petite cuisine. Certains de nos conteneurs ont été ouverts avec force et des outils et machines essentiels ont été volés ou délibérément endommagés“, expliquent les initiateurs du projet.

Des projets en suspens

Ils expliquent ainsi que la surveillance de l’infrastructure en permanence, telle qu’elle est réalisée en été, n’est pas possible tout au long de l’année. “Cela ne nous dérange pas que le toit du kiosque devienne un abri pour que les gens du coin puissent se rencontrer même lorsqu’il pleut ou que notre caravane serve de refuge pour les sans-abri (…) Mais la qualité des vols exécutés de manière professionnelle et le manque de respect décevant pour le lieu et notre travail nous rendent tristes et sans voix.”

Ces récents événements auront un impact sur les futurs projets. Par exemple celui d’installer un sauna pendant les mois d’hiver : “Il ne serait pas responsable d’investir de l’argent et du temps dans un sauna dont nous ne pouvons malheureusement pas garantir la sécurité.”

“Optimisme sans limite”

L’équipe insiste toutefois sur son otimisme sans limite pour revenir l’année prochaine et pour refinancer les équipements volés ou dégradés : “Nous pouvons comprendre votre déception, mais soyez assurés que nous nous casserons encore plus les méninges pour voir comment faire de FLOW un lieu utilisable en toutes saisons“.

