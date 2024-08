Gare du Midi: les bourgmestres d’Anderlecht et Saint-Gilles se tournent vers la SNCB

Les bourgmestres d’Anderlecht, Fabrice Cumps, et de Saint-Gilles, Jean Spinette, ont adressé un courrier à la PDG de la SNCB, Sophie Dutordoir, au sujet du quartier du Midi, rapporte La Libre Belgique samedi. Ils souhaitent qu’elle joigne sa voix à la leur pour exiger des solutions.

Dans leur courrier, les deux bourgmestres socialistes expliquent comment – avec la zone de police Bruxelles-Midi – ils disent avoir ” pris leurs responsabilités” dans ce difficile quartier du Midi. Ils font part de leur inquiétude “de voir à nouveau évoqué le projet d’un simple point d’accueil” de la police au sein de la gare. “Dans une gare internationale comptant un nombre de passagers supérieur à celui de l’aéroport de Zaventem, un vrai commissariat (…) n’est pas un luxe“, argumentent-ils.

Ils rappellent en outre qu’une partie importante des arrestations aux abords de la gare concerne des personnes en séjour irrégulier. ” Nous devons constater que la volonté est de concentrer le traitement des dossiers et des structures d’accueil sur le site de notre gare internationale et ses alentours sans la moindre concertation avec les autorités communales“, dénoncent les bourgmestres. “On connaît l’usage que feront certains de cette situation à la fois pour stigmatiser injustement tous les migrants et pour dénoncer la prétendue mauvaise gestion de la Région bruxelloise qu’on semble désirer en y concentrant l’ensemble des problèmes“, écrivent-ils. Ils demandent à Sophie Dutordoir de joindre sa voix à la leur pour exiger une mise en place d’un plan de répartition national “comme souhaité, depuis plus de 20 ans, par les CPAS et les communes bruxelloises, et non un renvoi vers les autorités bruxelloises déjà confrontées à une grande pauvreté“.

Ca.Pa.