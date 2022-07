Deuxième édition du Flow Up festival à la piscine en plein air d’Anderlecht

L’unique piscine en plein air éphémère de Bruxelles organise la deuxième édition du Flow Up festival. Des activités sont organisées tout le week-end à hauteur du pont Pierre Marchant à Anderlecht.

Pour ce week-end, tout un programme culturel est proposé chaque jour du festival au bord de l’eau.

Il y a aussi la radio locale (Radio 1070) qui déplace sa caravane dans la commune tout l’été. Elle fait un stop par la piscine tout ce week-end afin de recueillir les histoires des habitants.

Un festival qui a aussi un but social : rassembler les anderlechtois. « La programmation est assez diverse. Il y a des styles de musique et styles d’activités pour tout le monde. C’est le but de rendre les baignades en plein air des lieux sociaux et de rencontre » explique Paul Steinbrück, coordinateur de Pool is cool.

Des activités et ateliers dont vous pouvez encore profiter autour de la piscine jusqu’à ce soir 20h. La piscine reste ouverte tout l’été jusqu’au 18 septembre.

■ Un reportage d’Anaïs Corbin, Arnaud Dedier et Stéphanie Mira