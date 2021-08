Anderlecht : une bactérie confirmée dans l’un des étangs Marius Renard

Cette bactérie est probablement à l’origine du décès des oies et canards, retrouvés morts près des étangs Marius Renard, fin juillet.

La commune d’Anderlecht a décidé, fin juillet, de mettre en place un périmètre de sécurité autour des étangs Marius Renard suite à la découverte du corps inanimé de cinq oies et cinq canards, rapporte La Capitale. Bruxelles Environnement a procédé à la collecte d’échantillons d’eau pour l’analyser.

Selon le bourgmestre faisant fonction d’Anderlecht Alain Kestemont (DéFI), la bactérie Clostridium a été retrouvée dans l’échantillon d’un étang. Cette bactérie peut provoquer le tétanos chez l’être humain et transmettre le botulisme. “C’est cela qui a plus que probablement causé la mort de ces canards et ces oies”, explique-t-il à La Capitale.

La commune d’Anderlecht et Bruxelles Environnement prévoient l’installation d’une fontaine provisoire pour permettre d’aérer l’eau et d’évacuer cette bactérie. En attendant, des panneaux sont installés dès ce lundi pour éviter que les riverains et leurs animaux approchent des étangs. En outre, toutes les activités nautiques prévues sur la base nautique sont suspendues, prévient Alain Kestemont.

Gr.I. – Photo : illustration BX1