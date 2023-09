“Un manque de respect” : les supporters du RWDM condamnent l’horaire du derby contre l’Union

La fédération des supporters menace de boycotter la rencontre si l’horaire n’est pas adapté.

Initialement, le derby bruxellois opposant l’Union Saint-Gilloise au RWDM devait se ternir le weekend du 25 et 27 aout. La rencontre a ensuite été déplacée pour permettre à l’Union de se préparer au mieux pour son match face à Lugano, en barrage de l’Europa League. Le match est désormais prévu le jeudi 28 aout à 18h30.

Les supporters s’indignent de cette décision. “Cela fait 50 ans que le derby contre l’Union ne s’est plus joué en première division. Faire jouer cette rencontre un jeudi à 18h30 est une décision hallucinante et ne respecte aucunement les supporters ainsi que le club accueillant l’affiche”, expliquent-ils. Le match “se jouera en pleine heure de pointe, ce qui rend l’accès au stade difficile et risque de créer des embarras de circulation”. Certains sont encore au travail et “devront prendre congé, soit abandonné l’idée d’assister au match”.