Tennis : après Goffin, Bergs et Musetti, Félix Auger-Aliassime confirme sa présence à Bruxelles

L’ancien lauréat du tournoi, Félix Auger-Aliassime a confirmé sa présence cette année à l’European Open de tennis, ont annoncé jeudi les organisateurs du tournoi de tennis belge ATP 250 dans un communiqué de presse.

L’épreuve, dotée de 706.850 euros, se jouera cette année dans l’ING Arena, l’ancien Palais 12 de Brussels Expo, du 12 au 19 octobre. Elle se disputait jusque-là à la Lotto Arena d’Anvers.

On a également appris que David Goffin et Zizou Bergs, les deux meilleurs joueurs belges, seront présents lors de cette dixième édition jouée elle aussi en salle sur surface dure. Le Canadien, 27e mondial, s’était imposé en 2022, en battant en finale l’Américain Sebastian Korda. L’an dernier, il avait été éliminé en quarts de finale par l’Espagnol Roberto Bautista Agut, futur vainqueur. Cette année, Auger-Aliassime a déjà montré qu’il était en forme sur surface dure, avec une victoire à Montpellier et une place de finaliste à Dubaï.

Un peu plus tôt, Lorenzo Musetti, le N.7 mondial, a confirmé lui aussi sa participation. Il s’agira de la 2e participation de l’Italien de 23 ans, après sa défaite au 2e tour en 2021 face à son compatriote Jannik Sinner. L’actuel numéro 1 mondial avait ensuite remporté la victoire finale. Musetti a récemment atteint les demi-finales à Roland-Garros.

