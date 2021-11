Run&bike en Forêt de Soignes: pari réussi pour le Racing Club Bruxelles Triathlon

Le Racing Club Bruxelles Triathlon organisait son premier Run&Bike en forêt de Soignes, samedi dernier. Sur la ligne de départ, 139 équipes pour deux distances proposées : une course de 9 kilomètres et une de 18 kilomètres.

La course de 18 kilomètres est remportée par un duo de triathlètes, Olivier Adant et Pierre Balty, en 56 minutes et 31 secondes. Chez les dames, c’est Louise Florizoone et Hélène Rassart qui décroche les lauriers de la victoire. Chez les hommes, les vainqueurs du 9 kilomètres, soit la petite distance, sont Arthur Delacroix et Lo Guillaume. Une victoire qui, par ailleurs, s’est jouée au sprint avec les deuxièmes de l’épreuve donc, Aimée Sizaire et Nicolas Marin. Chez les dames, c’est le duo Coline Demey et Assia Vanpoucke qui grimpe sur la première marche du podium.

De cette première édition, les organisateurs tirent un bilan plus que positif. ” On est très contents du nombre de personnes qui sont venus. Chacun était là à temps, on a pu distribuer les dossards à temps, et briefer les participants. D’après les retours que j’ai eu sur le parcours, tout le monde était très content. Ils l’ont trouvé très joli. Faire un run&bike dans la forêt de Soignes, c’est, je pense, la première fois que ça arrive. Ca change des autres run&bike qui sont plutôt en ville. C’est une expérience très réussie”, précise Bilal Ghomraoui, l’un des responsables de l’événement.

Fort de ce succès, Bilal Ghomraoui donne déjà rendez-vous aux athlètes en 2022.

■ Reportage de L. Vandormael, L. Bourlard et P. Bourrières