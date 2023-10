Rugby : Boitsfort s’offre le derby chez les dames

Boitsfort a remporté le derby bruxellois face au Kituro Ovalie, 7-25. Les Schaerbeekoises ont pourtant montré de belles choses dans ce match mais les Boitsfortoises ont tout simplement été meilleures.

Et on l’a vu assez vite, il ne faut que quelques minutes aux joueuses de Benjamin Rossignol pour planter un premier essai, avant d’en planter un second avant la 20ème minute. Schaerbeek en manque de réussite offensive jusque là va se réveiller. Les protégées d’Antoine Plasman vont réduire l’écart via Cristina Pecoraro. L’essai est ensuite transformé et sera le seul de toute la rencontre. Après 10 bonnes minutes, le Kituro retombe dans ses travers et Boitsfort en profite pour marquer un nouvel essai et mener 7-15 à la pause.

Boitsfort va ensuite accentuer son avance avec un essai dès les premières minutes de la seconde période. Les visiteuses vont ensuite laisser le jeu au Kituro qui va se heurter à une très bonne défense boitsfortoise. Les joueuses de Benjamin Rossignol vont encore inscrire un essai en toute fin de rencontre portant le score à 7-25.

Au classement, Boitsfort occupe la première place avec 21 points, le Kituro Ovalie est 7ème avec 9 points, à une unité du top-6.

■ Reportage de Jamison Lins, Paolo Coen et Hugo Moriamé.