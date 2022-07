RSC Anderlecht : l’attaquant portugais Fábio Silva arrive en prêt

Le joueur de 20 ans arrive en provenance de Wolverhampton, en Angleterre.

Formé au Benfica et au FC Porto, l’attaquant portugais Fábio Silva va découvrir le championnat belge dès cette saison suite à un prêt d’un an scellé entre Wolverhampton et le RSC Anderlecht. Il portera le numéro 99 sous le maillot mauve et blanc.

Fábio Silva a lancé sa carrière professionnelle en août 2019 sous le maillot du FC Porto, dévoilant ses qualités tant en championnat du Portugal qu’en Europa League. Il est notamment devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club portugais. Recruté par Wolverhampton à l’été en 2020, il a depuis lors disputé 62 matches avec les Wanderers, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives. Il fait également partie de l’équipe du Portugal, chez les espoirs.

“Fábio est connu pour être l’un des attaquants les plus talentueux de sa génération en Europe. Il allie l’intensité physique et la grinta à la capacité à marquer des buts”, se réjouit le CEO du RSCA Peter Verbeke.

Gr.I. – Photo : RSCA Studio