Olivier Renard est le nouveau directeur sportif d’Anderlecht

Jesper Fredberg n’est plus le CEO Sports du Sporting d’Anderlecht. Les deux parties se quittent d’un commun accord, a annoncé le club mercredi après-midi confirmant l’information relayée par plusieurs médias belges plus tôt dans la journée. Le RSCA a annoncé la nomination d’Olivier Renard comme directeur sportif.

Olivier Renard a passé les cinq dernières années en tant que directeur sportif et vice-président du CF Montréal, club de MLS. Avant son départ de l’autre côté de l’Atlantique, Renard avait déjà été directeur sportif pour Malines (2013-2016) et pour le Standard (2016-2018). Au cours de sa carrière de gardien de but, il a défendu les couleurs de clubs tels que Charleroi, le Standard, le KV Mechelen et aussi de trois formations italiennes (Udinese, Naples et Modène).

“Après cinq années passées en MLS, ça me fait vraiment du bien de revenir en Belgique dans ce rôle. C’est tout simplement un grand honneur de se mettre au travail dans un club comme le RSC Anderlecht. Je me concentrerai sur le recrutement, la politique de transfert et la gestion générale de l’équipe première. Je suis également particulièrement impatient de travailler avec les meilleurs talents du pays.”, a-t-il commenté.

En début d’après-midi, nous apprenions que le CEO Sports Jesper Fredberg et le Sporting se séparaient “d’un commun accord“. Fredberg, 43 ans, était arrivé en novembre 2022 au RSCA et était entré en fonction le 1er janvier 2023 en tant que CEO Sports. Kenneth Bornauw assure le rôle de CEO Non-Sports du club. En janvier 2023, Wouter Vandenhaute avait fait un pas de côté en devenant président non-exécutif. Le Danois et Bornauw avaient alors repris la gestion quotidienne du club. Fredberg formait un duo danois avec l’entraîneur Brian Riemer qui a été remercié par Anderlecht le 19 septembre dernier suite aux “performances insuffisantes” de l’équipe. “Je quitte le club la tête haute et avec beaucoup de fierté. Le club a retrouvé sa stabilité depuis un an et demi et il y a des bases solides pour l’avenir. Le noyau est mieux équilibré, avec un bon mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Ma seule déception est que nous n’ayons pas réussi à donner quelque chose en retour aux fans la saison dernière”, a-t-il dit.

Après 12 matchs de Jupiler Pro League, Anderlecht est actuellement 6e du classement avec 17 points. Les Mauves restent sur une défaite 1-2 face au Club Bruges dimanche.

BX1 avec Belga – Photo RSCA