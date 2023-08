Mondiaux d’athlétisme : Timothy Herman en finale du javelot, une première pour la Belgique

Timothy Herman s’est qualifié pour la finale du concours du lancer du javelot masculin des Mondiaux d’athlétisme, vendredi, à Budapest. Notre compatriote a réussi un lancer à 80m11.

Exploit pour l’athlétisme belge. Timothy Herman, 32 ans, s’est qualifié pour la finale du concours de lancer de javelot, grâce à un essai à 80m11. Cette performance lui a permis de se classer à la 11e place des demi-finales.

Le lanceur de javelot a réussi à se classer en ordre utile à l’issue des qualifications vendredi en début d’après-midi dans la capitale hongroise.

“Un rêve, après la finale aux championnats d’Europe”

La qualification directe était placée à 83m00. A défaut, le top 12 de l’ensemble des 37 participants était convié à disputer la finale dimanche soir (20h20).

“Disputer la finale des Mondiaux, c’est un rêve, après avoir été en finale des championnats d’Europe. Ce sera chouette avec un stade plein.” a-t-il notamment expliqué.

“A la fin c’était tendu avec cette 11e place” a déclaré Herman. “Mon premier essai (73m00) n’était pas très bon. Le deuxième (80m11) était meilleur mais je n’avais pas de super sensations à cause de la chaleur (l’épreuve a débuté à 11h45 en plein soleil alors qu’il fait plus de 30°C à l’ombre vendredi à Budapest). Je n’ai été rassuré que quand Rutger (Smith, le responsable du haut niveau à la fédération flamande) m’a fait signe. Ok c’est bon. J’ai en plus eu le luxe de ne pas devoir effectuer de 3e essai (les finalistes étaient déjà connus).”

Technicien d’entretien

Timothy Herman travaille encore à plein temps et cumule sa vie professionnelle avec celle de sportif de haut niveau sans compter sa vie familiale avec son épouse et ses deux filles. “Un contrat ne ferait pas plaisir à mon employeur (il est technicien d’entretien). On trouve difficilement du personnel dans ma profession. Mais il me soutient dans ma carrière”.

Timothy Herman était un peu l’inconnue du Team Belgium de ces Mondiaux d’athlétisme. Il disposait de la 4e performance mondiale de l’année grâce à son record de Belgique établi à 87m35 le 13 à Nairobi au Kenya. Depuis, il n’avait atteint les 80 mètres qu’à deux reprises. Il a répondu présent vendredi, devenant le premier des cinq lanceurs de javelot belge présents en championnats du monde à s’extraire des qualifications. Avant lui, Johan Kloeck en 1999 (25e/74m89), Marc Van Mensel en 2001 (24e/71m89), Tom Goyvaerts en 2009 (23e/77m37) et Thomas Smet en 2009 (39e/70m35) s’étaient arrêtés en qualifications.

C.H. (avec Belga) | Photo : Belga