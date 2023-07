Mercato : Kasper Dolberg est la première recrue du Sporting d’Anderlecht

Kasper Dolberg s’est engagé pour quatre années à Anderlecht. Le Danois est transféré en provenance de l’OGC Nice et est la première recrue du club anderlechtois pour la saison 2023-2024, a confirmé le RSCA vendredi.

Dolberg avait rejoint Nice en août 2019, alors sous les ordres de Patrick Viera, en provenance de l’Ajax Amsterdam. Après trois saisons convaincantes, il ne faisait pas partie des plans de Lucien Favre pour la saison dernière. Dolberg avait donc été prêté à deux reprises la défunte saison.

Il a disputé la première partie de sa saison dans le club espagnol de Séville, ne marquant aucun but lors des 8 apparitions glanées. Il aura été ensuite prêté à Hoffenheim lors du mercato hivernal ou il aura joué à 14 reprises, pour 2 réalisations. “Je suis très heureux de ce nouveau défi. Il n’a pas été difficile de choisir un club aussi important que le RSC Anderlecht“, a réagi Dolberg, cité dans le communiqué.

“Je connais ce club depuis longtemps et j’ai tout de suite senti que je pouvais m’adapter au projet et au style de jeu. Après de longues discussions avec Jesper et l’entraîneur, j’ai ressenti une grande confiance dans le projet du club. Quoi qu’il en soit, je voulais aller dans un club où je me sentais à l’aise et où je sentais qu’il y avait quelque chose à gagner. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici”. International à 40 reprises, pour 11 buts, il faisait partie de l’équipe du Danemark demi-finaliste de l’Euro 2020.

avec Belga