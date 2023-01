L’Union Saint-Gilloise lance une enquête de mobilité autour du site du Bempt

Le club propose à ses supporters de remplir un formulaire pour mieux comprendre leurs habitudes de la mobilité en vue de leur proposition d’installation sur le site du Bempt, à Forest.

Après avoir présenté à ses supporters et aux riverains forestois son projet de construction d’un nouveau stade sur le site du Bempt à Forest, l’Union Saint-Gilloise continue de sonder son public. Le club a lancé une enquête de mobilité en ligne pour permettre de mieux connaître les habitudes de mobilités de ses supporters et ainsi “mettre à jour (son) plan de mobilité” et “prévoir les infrastructures nécessaires pour accueillir tous (ses) fans”.

L’Union Saint-Gilloise précise qu’il encourage la mobilité durable et propose à ses supporters d’utiliser le plus possible les transports en commun et modes de transport durables.

Cette enquête restera anonyme, précise encore le club. Mais les personnes qui souhaitent ajouter leur adresse e-mail ont l’occasion de participer à un tirage au sort pour rempoter un maillot du club dédicacé.

► Cliquez ici pour remplir l’enquête de mobilité

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq